Losgelöst! Entrückt! Verrückt? Die digitale Weltwährung Bitcoin erreicht ein neues Hoch. Losgelöst, weil es keinerlei Anker gibt, der Bitcoin auf dem Boden der Tatsachen halten könnte. Der Wert eines Autos orientiert sich an seinen Herstellungskosten, der einer Firma/Aktie an ihren abgezinsten künftigen Gewinnen, der von Gold auch an den Förderkosten und der einer klassischen Währung an der Wirtschaftskraft und Währungspolitik eines Landes. Bitcoin ist anders: komplett frei von staatlicher Einflussnahme oder einem inneren Wert. Das macht die Spekulation mit dem vermeintlichen Zahlungsmittel der Zukunft so spannend: Bitcoin bei 100 Dollar sind genauso gut möglich wie Bitcoin bei 10.000 Dollar. Oder gar 500.000 Dollar? Daran glaubt Snapchat-Investor Peter Smith. Der Kurs könne sich bis 2030 von 1.500 auf 500.000 Dollar ver-300-fachen. Er argumentiert mit dem einzig möglichen Ansatz, einen Wert von Bitcoin zu bestimmen: Angebot und Nachfrage. Während die Anzahl der Stücke aufgrund der vordefinierten Formel anders als bei Euro oder Dollar quasi nicht mehr steigen kann, dürfte das Interesse an Bitcoin weiter sprunghaft zunehmen. Die Hoffnung von Smith: Die Bitcoin-Gemeinde wächst von sieben Millionen auf 400 Millionen Menschen. Und diese nutzen die globale "Währung", welche ohne Banken funktioniert, als direkten und günstigen Weg, "Geld" zu transferieren. 50 Prozent aller Transaktionen könnten dann über Bitcoins abgewickelt werden. Derzeit bringen alle Bitcoins gemeinsam eine Marktkapitalisierung von rund 27 Milliarden US-Dollar auf die Waage. Das sind weniger als 0,5 Prozent des Wertes allen Goldes auf der Welt. Angenommen: Würde Bitcoin als digitales Gold nur zehn Prozent so bedeutsam wie Gold, könnte sich der Kurs ver-26-fachen. Spannend: Privathaushalte verfügen über 155.000 Milliarden Dollar Kapital. Ein Prozent davon in Bitcoin geparkt? Das wären 1.550 Milliarden oder die 60-fache Marktkapitalisierung.

