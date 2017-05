Anleger in Brasilien haben gestern starke Nerven gebraucht. Der Handel an der Börse wurde ausgesetzt, nachdem der Leitindex Bovespa um mehr als zehn Prozent in die Tiefe stürzte. Auslöser waren Vorwürfe gegen Präsident Michel Temer, Schmiergeldzahlungen an den ehemaligen Parlamentspräsidenten Eduardo Cunha angewiesen zu haben. Auch die Banco Santander litt unter dem Kurssturzund verlor in der Spitze jedoch "nur" bis zu vier Prozent.

