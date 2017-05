Basel - Mit dem Motto «Zeit, über Geld zu reden» startet die Bank Cler ihre Marktoffensive. Am 19. Mai erfolgt der Namenswechsel von Bank Coop zu Bank Cler. Bis Samstagabend wird bei allen 32 Geschäftsstellen das Logo ausgewechselt und die Inneneinrichtung an den neuen Marktauftritt angepasst. Der Name ist Programm. Die Bank Cler will das Bankgeschäft einfach und verständlich machen, Kundinnen und Kunden auf Augenhöhe beraten sowie offen und ehrlich über Geld reden.

Vereinfachtes Produktangebot

Die neue Bank ist nicht nur durch die neuen Logos, den neuen, frischen Internetauftritt und die schweizweite Medienpräsenz sichtbar. Mit dem Start der Bank Cler erfolgen auch erste Anpassungen im Angebot. Die Bankpakete für Privatkunden wurden auf drei klar unterscheidbare Varianten reduziert. Die Vermögensverwaltungsmandate wurden vereinfacht, indem neu die Mandate Fokus Schweiz, International und Nachhaltig sowie zwei klare Gebührenmodelle zur Auswahl stehen. Sparinvest Plus, eine Kombination aus Spareinlage und Vermögensverwaltung, gibt es neu bereits ab einem Vermögen von 20 000 CHF. Und die erfolgreiche Anlagelösung (Vermögensverwaltung ab 10 000 CHF) wird in Kürze durch eine nachhaltige Variante ergänzt.

Für Neukunden gibt es in diesem Jahr spezielle Angebote wie das kostenlose Bankpaket mit Konto und Karten sowie Spezialkonditionen bei der Starthypothek. Entscheidet sich ein Kunde für einen Bankwechsel, gilt auch hier: Die Bank Cler macht es den Kunden einfach. Die Beraterinnen und Berater unterstützen aktiv bei der Umstellung. Und dies zu erweiterten Beratungszeiten - von 8 bis 20 Uhr.

Digitales Angebot wird ausgebaut

Auch digital geht die Bank Cler in die Offensive: Im Juni wird die virtuelle Geschäftsstelle myCler eingeführt. Neukunden können in wenigen Minuten komplett papierlos ein Konto eröffnen oder eine Kreditkarte bestellen. Wer Geld anlegen möchte, kann online sein Anlegerprofil ermitteln und direkt in eine Anlagelösung investieren. Und wenn ein Kunde eine Beratung wünscht, kann er sich via Chat ...

Den vollständigen Artikel lesen ...