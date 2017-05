Frankfurt - Weder das Protokoll der letzten EZB-Ratssitzung noch die Reden diverser EZB-Vertreter waren in der Lage, Spekulationen auf ein baldiges Ende der ultralockeren Geldpolitik deutlich zu forcieren, so die Analysten der Helaba.Weitere Anpassungen in der Kommunikation seien aber wahrscheinlich. Sollten sich die Währungshüter bei der nächsten Ratssitzung Anfang Juni darauf einigen, die wirtschaftlichen Risiken als ausgeglichen zu bezeichnen, dürfte auch der Hinweis auf weitere Leitzinssenkungen gestrichen werden. Die EZB unter Mario Draghi sei für eine lockere Geldpolitik bekannt und der Notenbankpräsident habe es mit der Abkehr vom Krisenmodus nicht besonders eilig. Dennoch könnte eine veränderte Wortwahl dazu führen, dass Spekulationen auf ein Ende des Anleihekaufprogramms und auf eine Erhöhung der Leitzinsen im Laufe des nächsten Jahres belebt würden.

