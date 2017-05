Frankfurt - Die Vorzeichen für Schwellenländer-Rentenanlagen bleiben positiv, so die Experten von Union Investment.Auch im April hätten auf US-Dollar und Euro lautende Staatspapiere aus den Emerging Markets (EM) Kursgewinne erzielen können. Anhaltende Mittelzuflüsse, ein global positives Wirtschaftsmomentum und der anziehende Welthandel würden unterstützten. Auch schwächere Rohstoffnotierungen sowie ein Neuemissionsvolumen auf Rekordniveau hätten die Aufwärtsbewegung nicht stoppen können. So hätten EM-Renten-Investments auf Indexebene (J.P. Morgan EMBI Global Div. Index) 1,5 Prozent an Wert gewonnen. Die Risikoaufschläge (Spreads) seien auf Monatssicht um 7 auf 303 Basispunkte zurückgegangen.

