Der SPD-Außenpolitiker Rolf Mützenich rechnet mit der Wiederwahl von Hassan Rohani bei der Präsidentschaftswahl im Iran. "Zumindest das, was ich gehört und gelesen habe, deutet doch darauf hin, dass am Ende, auch wenn es Kritik an Rohani gibt, er möglicherweise auch die Nase vorne hat", sagte Mützenich im "Deutschlandfunk".

Hinter Rohanis aussichtsreichsten Konkurrenten Ebrahim Raisi stünden "auch diejenigen, die in der iranischen Gesellschaft selbst massiv Druck auf Reformkräfte ausüben, bis hin auch zur Unterdrückung der Frau, und das sind natürlich Dinge, die eine große Rolle spielen". Rohani gelte immer noch als "das kleinere Übel". Bei der Wahl am Freitag sind mehr als 54 Millionen Iraner aufgerufen, ihre Stimme abzugeben. Neben Amtsinhaber Rohani und Raisi stehen auch die Außenseiter Mostafa Mirsalim und Mostafa Hashemitaba zur Wahl.

Sollte im ersten Wahlgag kein Kandidat die erforderliche absolute Mehrheit erlangen, käme es zu einer Stichwahl. Erste Ergebnisse soll es am Samstag geben.