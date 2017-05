FRANKFURT (dpa-AFX) - The following investment banks issued recommendations on U.K. stocks this morning as follows:



- BARCLAYS CUTS THOMAS COOK TO 'EQUAL WEIGHT' ('OVERWEIGHT') - TARGET 100 PENCE - BARCLAYS CUTS VODAFONE TO 'EQUAL WEIGHT' (OVERWEIGHT) - PRICE TARGET 225 PENCE - BERENBERG RAISES FEVERTREE DRINKS PRICE TARGET TO 1850 (1700) PENCE - 'BUY' - BERENBERG RAISES WOLSELEY PRICE TARGET TO 5700 (4200) PENCE - 'BUY' - CITIGROUP RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 530 (450) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK CUTS ANTOFAGASTA TO 'SELL' ('HOLD') - TARGET 700 (800) PENCE - DEUTSCHE BANK CUTS WOOD GROUP PRICE TARGET TO 850 (900) PENCE - 'BUY' - DEUTSCHE BANK RAISES JD WETHERSPOON PRICE TARGET TO 660 (640) PENCE - 'SELL' - EXANE BNP RAISES BERENDSEN PRICE TARGET TO 1185 (950) PENCE - 'OUTPERFORM' - GOLDMAN CUTS BRITISH LAND CO PRICE TARGET TO 720 (725) PENCE - 'NEUTRAL' - GOLDMAN CUTS EXPERIAN PLC PRICE TARGET TO 1820 (1850) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS BARCLAYS PRICE TARGET TO 250 (260) PENCE - 'BUY' - HSBC CUTS SHIRE TO 'REDUCE' ('HOLD') - TARGET 4450 (4550) PENCE - HSBC RAISES CINEWORLD GROUP PRICE TARGET TO 785 (750) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS BHP BILLITON PRICE TARGET TO 1500 (1700) PENCE - 'BUY' - JEFFERIES CUTS EXPERIAN PLC TO 'HOLD' ('BUY') - TARGET 1550 (1670) PENCE - JEFFERIES CUTS VEDANTA RESOURCES PRICE TARGET TO 700 (850) PENCE - 'HOLD' - JEFFERIES RAISES BAE SYSTEMS PRICE TARGET TO 615 (600) PENCE - 'HOLD' - JPMORGAN CUTS BRITISH LAND CO TO 'NEUTRAL' ('OW') - TARGET 700 (750) PENCE - JPMORGAN CUTS LAND SECURITIES TO 'NEUTRAL' ('OW') - TARGET 1200 (1250) PENCE - JPMORGAN CUTS MOTHERCARE PRICE TARGET TO 140 (149) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES MEGGITT PRICE TARGET TO 505 (500) PENCE - 'NEUTRAL' - JPMORGAN RAISES ROYAL MAIL PRICE TARGET TO 565 (545) PENCE - 'OVERWEIGHT' - JPMORGAN RAISES SSP GROUP PRICE TARGET TO 400 (395) PENCE - 'NEUTRAL' - MACQUARIE RAISES MARKS & SPENCER TARGET TO 290 (250) PENCE - 'UNDERPERFORM' - MORGAN STANLEY RAISES SSP GROUP TARGET TO 450 (360) PENCE - 'EQUAL-WEIGHT' - PANMURE CUTS BTG PRICE TARGET TO 793 (809) PENCE - 'BUY' - UBS CUTS JOHNSON MATTHEY TO 'SELL' ('NEUTRAL') - TARGET 2750 (3300) PENCE - UBS RAISES BURBERRY GROUP PRICE TARGET TO 2050 (1990) PENCE - 'BUY'



