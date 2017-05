Die chinesische Regierung schließt Stahlhütten oder belegt sie mit Strafen. Daraufhin hat sich am Freitagvormittag der Stahlpreis um vier Prozent erhöht. Der Hintergrund: eine Umweltschutz-Aktion.

Spekulationen auf ein knapperes Angebot haben den Stahlpreis am Freitag erneut in die Höhe getrieben. Der in Shanghai gehandelte Terminkontrakt ...

