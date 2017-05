Herr van der Graaf, Sie touren zurzeit durch die ganze Welt und eröffnen ein Radisson Red Hotel nach dem anderen. Welchen Anteil im Gesamtportfolio der Rezidor Hotel Group haben die Red Hotels und welche Wachstumspläne haben Sie für die kommenden zwei Jahre?

Robert van de Graaf: Radisson Red ist eine ganz neue Hotelphilosophie und Lifestylemarke in unserem Portfolio, die bei Investoren und unseren Partnern auf viel Interesse stösst. Dass wir hiermit den Nerv der Zeit getroffen haben, zeigt die tolle Wachstumsrate von Vertragsabschlüssen: Radisson Red hat derzeit weltweit mehr als 15 Hotels im Betrieb oder in der Entwicklung, unter anderem in Krakau, Glasgow, Kapstadt, Miami und Dubai.

"Dieser zeitlose Geist sowie technologischer Fortschritt und individuelle Erlebnisse sind gefragter denn je." Robert van der Graaf, Business Development D-A-CH bei Rezidor

Unser Ziel ist es, bis 2020 insgesamt 60 Radisson Red Hotels unter Vertrag zu haben. Damit würde die Marke, gemessen an der Anzahl Häuser, zu diesem Zeitpunkt rund 10 Prozent zum Gesamtportfolio der Rezidor Hotel Group beitragen.

Wenn man so viele Betriebe in kurzer Zeit eröffnet, droht das ganze zur «Fliessbandarbeit» zu werden. Wo bleibt der Raum, einzelnen Hotels und deren lokalen Eigenheiten gerecht zu werden?

Der Vorteil an Radisson Red ist, dass das Konzept standardisiert genug ist, um in der Planung nicht nur Zeit und Kosten zu sparen, sondern auch ausreichend Raum für Flexibilität bietet, um jedem Hotel einen eigenen lokalen Charakter zu verleihen. Inspiriert von lokaler Kunst, Musik und Mode, wird gemeinsam mit den Entwicklern und Eigentümern für jeden Standort ein individuelles Thema in Szene gesetzt, dass sich wie ein «roter» Faden durch das Hotel zieht. Genau das macht Radisson Red im Kern aus.

Sie wollen mit der Kette speziell die Millenials ansprechen. Welche besonderen Bedürfnisse hat diese Zielgruppe der 18 bis 35-jährigen?

Radisson Red wurde für eine breite und stetig wachsende Zielgruppe entwickelt und spiegelt den Mindset der Millennials wider - dieser zeitlose Geist sowie technologischer Fortschritt und individuelle Erlebnisse sind gefragter denn je. Sie definieren die Qualität eines Hotelaufenthaltes nicht mit einem für sie überflüssigen Angebot an Dienstleistungen. Stattdessen suchen diese Gäste heute die lokale, authentische Erfahrung und schätzen Kreativität sowie persönliche Interaktionen.

Wann und wo wird das erste Radisson Red in der Schweiz eröffnen?

In der Schweiz suchen wir mit Nachdruck nach den richtigen Innenstadtlagen ...

