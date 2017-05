BRÜSSEL (IT-Times) - Schlappe vor Gericht: Das Social Media Netzwerk Facebook Inc. muss eine Strafe in Millionenhöhe zahlen. Grund dafür sind irreführende Angaben zur WhatsApp-Übernahme. Im Jahre 2014 wurde Facebook Inc. erlaubt, den Messenger-Dienst und Wettbewerber WhatsApp zu übernehmen. Die Erteilung...

Den vollständigen Artikel lesen ...