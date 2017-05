Paris (ots/PRNewswire) -



Arkema hat bekanntgegeben, dass Bostik CMP Specialty Products (der Geschäftbereich Bodenbeläge und Untergrundvorbereitung des US-amerikanischen Herstellers CGM) übernommen hat. Mit einem Umsatz von 15 Millionen US-Dollar in 2016 liefert der Geschäftbereich umfangreiche Synergien mit Bostik. Die Transaktion unterstützt in hervorragender Weise die Expansionsstrategie von Bostik für den US-amerikanischen Bausektor und schafft ein komplettes Angebot innovativer Lösungen für Kunden im Bodenbelaggeschäft. Mit der Übernahme zementiert die Gruppe außerdem ihre Strategie zur Ankurbelung des Wachstums bei Spezialklebstoffen durch arrondierende Akquisitionen.



Der CMP-Geschäftsbereich Untergrundvorbereitungssysteme, der im Großraum Philadelphia (USA) angesiedelt ist, liefert ein breites Spektrum an Reparaturpflastern, Spachtelmasse und Grundierungen zur Untergrundvorbereitung für Bodenbeläge im kommerziellen und Wohnungsbau. Mit diesen Produkten kann Bostik schneller in den rasant wachsenden Markt für Untergrundvorbereitung drängen.



"Wir heißen die Teams von CMP Specialty Products herzlich bei uns willkommen. Diese Übernahme stärkt unsere Strategie, unseren Kunden die innovativsten Bodenbelagsysteme anzubieten. Die CMP-Teams verstärken uns mit ihrer anerkannten Expertise bei kommerziellen Bodenbelägen durch hochwertige und hochstrapazierfähige Produkte. Wir freuen uns darauf, ihre Expertise einzubringen und so unsere Kunden auf dem US-Markt besser zu betreuen" , sagte Vincent Legros, Executive Vice President von Bostik.



Im Dezember letzten Jahres wurde mit Den Braven ein Marktführer bei Hochleistungsdichtmitteln übernommen. Mit der jüngsten Transaktion unterstreicht Arkema seine Strategie, die Entwicklung von Bostik aktiv voranzutreiben, einer der Stützpfeiler für das langfristige Unternehmenswachstum.



Bostik ist ein weltweit führender Spezialist für Klebstoffe für die Industrie-, Bau- und Verbrauchermärkte. Seit mehr als einem Jahrhundert entwickelt das Unternehmen innovative Klebstofflösungen, die intelligenter und besser an die Dynamik des alltäglichen Lebens angepasst sind. Von der Wiege bis zur Bahre, vom Heim bis zum Büro -- die intelligenten Klebstoffe von Bostik finden sich überall. Bei einem Jahresumsatz in Höhe von 1,95 Mrd. EUR beschäftigt das Unternehmen 6.000 Mitarbeiter und ist in mehr als 50 Ländern vor Ort vertreten. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.bostik.com.



Als Entwickler von Materialien und innovativen Lösungen formt Arkema Materialien und schafft neue Nutzungsmöglichkeiten, die die Kundenperformance verbessern. Unser ausgeglichenes Geschäftsportfolio umfasst hochleistungsfähige Materialien, industrielle Spezialerzeugnisse und Beschichtungslösungen. Unsere weltweit anerkannten Marken gehören zu den führenden auf den Märkten, auf denen wir tätig sind. 2016 wurde ein Jahresumsatz von 7,5 Mrd. EUR ausgewiesen, die Zahl der Mitarbeiter betrug weltweit ungefähr 20.000, sie sind in fast 50 Ländern tätig. Wir sehen die aktive Einbeziehung aller unserer Stakeholder als unsere Aufgabe an. In unseren Forschungszentren in Nordamerika, Frankreich und Asien konzentrieren wir uns darauf, biobasierte Produkte, neue Energieformen, Wassermanagement, elektronische Lösungen, Leichtbauwerkstoffe und Leichtbauweise sowie Effizienz im Haus und Dämmung weiterzuentwickeln. http://www.arkema.com



