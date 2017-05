Lieber Leser,

die aktuelle Erholung im Goldpreis, die unter anderem mit einem schwächeren US-Dollar begründet werden kann, hatte nur geringfügig Auswirkungen auf die Barrick-Gold-Aktie. Am Donnerstag gehörte der Goldminensektor zum einzigen Sektor, der negativ performt hat. In Anbetracht dessen, dass US-Aktienmärkte in dieser Woche einen panischen Abverkauf verdauen mussten, scheint die Underperformance erstaunlich. Der Rebound, der sich am späten Nachmittag ereignete, war es aber auch. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...