Bonn - Trotz in der Summe guter US-Konjunkturdaten legte die Rendite 10-jähriger US-Treasuries gestern nur moderat um 2 Basispunkte auf 2,23% zu, so die Analysten von Postbank Research. Der Anstieg sei dabei von der Unsicherheit vieler Anleger angesichts der anhaltenden politischen Turbulenzen in Washington D.C. gebremst worden und daher bei Weitem nicht ausreichend gewesen, um den kräftigen Renditerückgang vom Vortag (-11 Basispunkte) wettzumachen. Vor diesem Hintergrund habe die 10-jährige Bundrendite gestern weiter um 3 Basispunkte auf 0,35% nachgegeben. 5- und 2-jährige Bundesanleihen hätten mit -0,36% (-2 Basispunkte) beziehungsweise -0,70% (-1 Basispunkt) ebenfalls unter ihren Niveaus vom Vortag rentiert. (19.05.2017/alc/a/a)

