Frankfurt - Europäische Staatsanleihen starteten freundlich in den April, so die Experten von Union Investment.Als stützend hätten sich rückläufige Inflationsraten erwiesen, nachdem die Basiseffekte beim Ölpreis ausgepreist worden seien. Darüber hinaus hätten vor allem die (geo-)politischen Ereignisse die Kurse bewegt. Besonders im Fokus gestanden habe zweifelsohne der erste Wahlgang der französischen Präsidentschaftswahl. In den Tagen vor der Abstimmung hätten sich die Umfragewerte der verschiedenen Kandidaten einander angenähert und für ein enges Rennen gesprochen. Für Verunsicherung habe auch das Referendum in der Türkei gesorgt. In diesem Umfeld seien vor allem die als sicher geltenden Bundesanleihen sehr gefragt gewesen und hätten Kursgewinne verzeichnet.

