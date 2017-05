Nach mehr als 40 Prozent Kursplus wäre eine längere Korrektur im Dax nicht schlecht. Vor allem der starke Euro könnte für die Dax-Unternehmen eine Belastung werden.

Die nächsten Wochen werden nicht einfach an den Börsen. Die Gründe, warum die Aktien in den vergangenen Monaten so kräftig gestiegen sind, locken immer weniger Käufer hinter dem Ofen vor. Im Gegenteil, es wird eher abgewartet, ob die Versprechungen auch aufgehen.

In Sachen Trump werden die Aussichten nüchterner. Die amerikanische Wirtschaft wächst zwar, aber nicht so berauschend, wie manche angesichts der lauten US-Politik gehofft hatten. Von den Konjunkturmaßnahmen ist nicht viel zu sehen; und daran dürfte sich angesichts der erstarkenden Opposition in den USA vorerst kaum etwas ändern.

Immerhin schwindet damit die Angst vor einer schnellen und heftigen Zinswende. Mit 2,23 Prozent liegt die Rendite zehnjähriger US-Anleihen am unteren Rand der Schwankungen, die seit November bestehen. Vom oberen Rand, der bei 2,65 Prozent liegt, sind sie weit entfernt. Die Gefahr eines Durchschießens der US-Renditen besteht vorerst nicht.

Das Comeback des Euro - und die gefährlichen Folgen für den Dax

Die latente Schwäche der USA zeigt sich besonders im Dollar. Gegenüber dem Euro musste der Greenback in den vergangenen Wochen den stärksten Rückgang seit 2015 hinnehmen. Das hat auch mit dem Revival Europas zu tun, das vor allem von der neuen Hoffnung in Frankreich befeuert wurde.

Aus kurstechnischer Sicht ...

