Die Bundesregierung will die Zahl der Wohnungseinbrüche deutlich senken. Bei der ersten Lesung des Gesetzentwurfs spricht Justizminister Maas von einem "klugen Mix" von Maßnahmen. Härtere Strafen sollen abschrecken.

Mit härteren Strafen, besseren Aufklärungsquoten und mehr Prävention will die Bundesregierung die enorm hohe Zahl der Wohnungseinbrüche deutlich senken. Es gehe um einen "klugen Mix" von Maßnahmen, um die Menschen vor dem "Eindringen in ihre absolute Intimsphäre" und vor materiellen Schäden zu schützen, sagte Bundesjustizminister Heiko Maas (SPD) am ...

