Die Kryptowährung Bitcoin ist wieder in den Schlagzeilen. Und wieder aus den falschen Gründen, nämlich als Bezahlmethode der Wahl für die Kriminellen hinter dem größten Schadsoftware-Angriff der Welt.



WannaCrys weltweiter Angriff infizierte mehr als 200.000 Rechner in ungefähr 150 Ländern. Die betroffenen Nutzer wurden aufgefordert, zwischen 300 und 600 US-Dollar in der anonymisierten Währung zu bezahlen, um wieder Zugang zu ihren verschlüsselten Daten zu erhalten.



Bitcoin wurde lange kontrovers diskutiert, da es als De-facto-Währung des Darknets angesehen wurde. Das Darknet ist so etwas wie das versteckte Internet, in dem sich zwielichtige Seiten wie Silk Road tummeln.



Seit der Veröffentlichung 2009 ist der ...

