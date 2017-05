Gersthofen (ots) -



Die Preisträger im Wettbewerb "TOP SERVICE DEUTSCHLAND 2017" stehen fest. In feierlichem Rahmen verliehen die Veranstalter, das Beratungsunternehmen ServiceRating, die Universität Mannheim und das Handelsblatt, am 28. April 2017 in Köln die Preise an die Gewinner. Die impuls Finanzmanagement AG erreichte dabei den Branchensieg im Finanzdienstleistungssektor und einen hervorragenden zweiten Platz in der Gesamtbewertung (B2C).



Der Wettbewerb misst Kundenorientierung und Servicequalität von Unternehmen verschiedener Branchen und Größen auf Grundlage wissenschaftlicher Methoden und unabhängigen Kundenbefragungen und zeichnet diejenigen aus, die konsequent eine Dienstleistungskultur im Unternehmen etablieren.



Dass die impuls Finanzmanagement AG Servicequalität wirklich ernst nimmt, zeigt ein Blick hinter die Kulissen. Von der Entscheidung des Vorstands Herbert Nißel im Jahr 2013, den Kundenservice strategisch auszuweiten, bis zum heutigen Erfolgsmodell, vergingen nur vier Jahre. Schnell expandierte die Abteilung zu einer der größten im Unternehmen. Neben allen strategischen Überlegungen ist es aber das Verinnerlichen der Servicementalität, das den Kundenservice der impuls Finanzmanagement AG zum Branchensieger gemacht hat. Vorstand Herbert Nißel hat erkannt: "Kunden wollen einen Partner, auf den sie sich verlassen können. Gerade im Schadenfall ist es wichtig, das Versprechen, das wir dem Kunden bei Abschluss einer Versicherung gegeben haben, auch zu halten."



Über die impuls Finanzmanagement AG



Die impuls Finanzmanagement AG ist einer der größten Versicherungsmakler Deutschlands und Experte für die Beratung und Vermittlung von Personenversicherungen insbesondere der privaten Kranken- und Krankenzusatzversicherung, von Vorsorgethemen wie Arbeitskraftsicherung oder Berufsunfähigkeitsversicherung und von gewerblichen und privaten Sachversicherungen.



Das 1984 von Herbert Nißel gegründete Unternehmen verfügt über ein bundesweites Vertriebsnetz aus Niederlassungen und impuls Shops. Die Beratung erfolgt auf Kundenwunsch online, telefonisch oder im persönlichen Kontakt. www.impuls.com



