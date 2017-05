Ein zweiter US-Flugzeugträger ist auf dem Weg in die Gewässer nahe der koreanischen Halbinsel. Das berichten Medien aus den USA und Südkorea. So ungewöhnlich sei das aber nicht, sagt die Marine.

Inmitten wachsender Spannungen im Konflikt mit Nordkorea schicken die USA nach Medienberichten einen zweiten Flugzeugträger zu Patrouillenfahrten in die Gewässer nahe der koreanischen Halbinsel. Die "USS Ronald Reagan" werde sich voraussichtlich gemeinsam mit der "USS Carl Vinson" an Übungen im Westpazifik beteiligen, berichteten am Freitag der US-Sender ...

