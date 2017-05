Frankfurt - Das politische Chaos um US-Präsident Trump hält die internationalen Finanzmärkte fest im Griff, so die Analysten der Helaba.Erfreuliche Arbeitsmarktdaten Frankreichs oder der florierende Einzelhandel in Großbritannien würden kaum zu Anlegern durchdringen. Der freie Fall der Aktienbörsen habe zwar im Handelsverlauf gestoppt werden können, zu mehr als Kosmetikkorrektur habe es am Ende allerdings nicht gereicht. Mit abnehmendem Druck auf Aktien sei auch der Renditerückgang an den Bondmärkten der Kernländer zum Stillstand gekommen.

Den vollständigen Artikel lesen ...