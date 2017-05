Hamburg - Die Verlängerung des OPEC und Nicht-OPEC-Abkommens ist eine fast ausgemachte Sache, so die Analysten der HSH Nordbank AG.In einer gemeinsamen Erklärung hätten sich Saudi-Arabien und Russland einig darüber gezeigt, die Produktionskürzungen über Juni hinaus um weitere neun Monate verlängern zu wollen. Jetzt müsse diese Einigung noch von den anderen beteiligten Ländern akzeptiert werden und am 25. Mai formal bestätigt werden. Die Märkte hätten diese Nachricht positiv aufgefasst. Die bereits in der vergangenen Woche begonnene Erholung der Preise habe sich fortgesetzt. Brent handele gegenwärtig bei rund 52,1 US-Dollar/Barrel.

