400. Episode des ARD-Klassikers am Montag, 22. Mai 2017, im Ersten



Seit 30 Jahren erzählt der ARD-Klassiker "Großstadtrevier" realitätsnah vom Polizeialltag auf dem Hamburger Kiez. In der 400.Folge am kommenden Montag, 22. Mai 2017, um 18:50 Uhr im Ersten informieren Daniel Schirmer (gespielt von Sven Fricke) und Nina Sieveking (Wanda Perdelwitz) bei einem Besuch in einer Hamburger Schule über den Beruf des Polizisten - und erleben nichts Alltägliches. Sie werden in der dramatischen Jubiläumsepisode "Hunde, die bellen" (Drehbuch: Georg Lippert, Regie: Torsten Wacker) mit einer Geiselnahme in der Schule konfrontiert.



Zum Inhalt: Während Nina den Besuch als Teil ihres Jobs ansieht, belasten Daniel Erinnerungen an die eigene Schulzeit. Unter einem Vorwand verlässt er den Unterrichtsraum - und hört zufällig ein unterdrücktes Wimmern. Als er eine Klassentür öffnet, blickt er in den Lauf einer Pistole. Ein ehemaliger Schüler hat einen Lehrer als Geisel genommen. Der 17-Jährige scheint unter starkem Druck zu stehen und erhält offenbar Anweisungen per Handy. Daniel muss schnell reagieren, um zu verhindern, dass der Junge, der immer mehr die Kontrolle verliert, eine Wahnsinnstat begeht. Währenddessen sammeln Paul Dänning (Jens Münchow) und Piet Wellbrook (Peter Fieseler) einen streunenden Wachhund auf, als dessen Halter sich der Vater des jungen Geiselnehmers erweist. Dirk Matthies (Jan Fedder) muss seine ganze Erfahrung einsetzen, um dem Wachmann im Verhör die entscheidenden Informationen zur Tat in der Schule aus der Nase zu ziehen.



"Großstadtrevier" wird produziert von der Letterbox Filmproduktion (Produzentin: Kerstin Ramcke) im Auftrag der ARD und der ARD-Werbung. Die Redaktion haben Diana Schulte-Kellinghaus und Franziska Dillberger (NDR).



"Großstadtrevier", montags um 18:50 Uhr im Ersten Im Internet: www.DasErste.de/revier



