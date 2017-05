Zürich (ots) -



- Hinweis: Hintergrundinformationen können kostenlos im pdf-Format

unter http://presseportal.ch/de/nr/100053245 heruntergeladen

werden -



Die Geschäftslage in der Schweizer Maschinen-, Elektro- und

Metall-Industrie entwickelte sich im ersten Quartal 2017 positiv aber

wenig dynamisch. Die Auftragseingänge stiegen gegenüber dem

Vorjahresquartal um +2,3 Prozent an. Die vordergründig kräftige

Umsatzsteigerung von +9,5 Prozent wird durch einen deutlichen

Basiseffekt relativiert. Die Exporte (+3,9%) entwickelten sich

insgesamt solide. Viele Unternehmen der MEM-Industrie stehen aufgrund

der anhaltend schwachen Ertragslage nach wie vor unter grossem Druck.

Immerhin lassen die positiven Erwartungen der Unternehmer, die guten

Konjunkturprognosen in den wichtigsten Absatzmärkten und der zuletzt

etwas schwächere Schweizer Franken auf eine nachhaltigere Erholung in

der MEM-Branche hoffen.



Die Situation in der Maschinen-, Elektro- und Metall-Industrie

(MEM-Industrie) hat sich nach zwei schwierigen Jahren weiter

stabilisiert, aber ohne eine ausgeprägte Dynamik zu entwickeln. Die

Auftragseingänge wuchsen im ersten Quartal 2017 im Vergleich zur

Vorjahresperiode um +2,3 Prozent. Diese Zunahme gründete primär auf

einer stärkeren Inlandnachfrage. Die Umsätze in der MEM-Branche

stiegen in den ersten drei Monaten im Vergleich zum Vorjahresquartal

um +9,5 Prozent an. Hinter diesem kräftigen Zuwachs verbirgt sich

allerdings ein deutlicher Basiseffekt, da das Vorjahresquartal

äussert schwach ausfiel. Die Kapazitätsauslastung in der MEM-Branche

sank im ersten Quartal 2017 unter den langjährigen Durchschnitt

(86,4%) auf 83,8 Prozent. Bei der jüngsten Erhebung durch das KOF im

April 2017 erhöhte sie sich wieder auf 88,0 Prozent.



Solide Zunahme der Güterexporte



Positiv entwickelten sich die Güterausfuhren. Sie stiegen gemäss

den Zahlen der Eidgenössischen Zollverwaltung im ersten Quartal 2017

gegenüber dem Vorjahreszeitraum um +3,9 Prozent und erreichten einen

Warenwert von 16,2 Milliarden Franken. Von allen Produktbereichen

stiegen die Metallausfuhren mit +13,2 Prozent am kräftigsten an. Es

folgen die Exportzuwächse bei der Elektrotechnik/Elektronik (+7,4%),

den Präzisionsinstrumenten (+4,3%) und im Maschinenbau (+1,2%).

Regional betrachtet wuchs der Absatzmarkt in den USA im ersten

Quartal 2017 mit Abstand am stärksten (+13,1%). Auch die Entwicklung

im EU-Markt ist mit einem Exportwachstum von +4,1 Prozent erfreulich.

Es enttäuschten einzig die Ausfuhren nach Asien, welche um -0,6

Prozent zurückgingen.



Für Peter Dietrich, Direktor Swissmem, geht die

Geschäftsentwicklung in der Schweizer MEM-Industrie in die richtige

Richtung. Er sieht jedoch noch keinen Grund zum Aufatmen: «Der

kräftige Umsatzanstieg im ersten Quartal 2017 darf nicht darüber

hinwegtäuschen, dass die Erholung in der MEM-Branche nach wie vor nur

zögerlich verläuft. Zudem zeigt die unbefriedigende Ertragslage in

den Unternehmen, dass sehr viele Unternehmen noch immer stark unter

Druck stehen.»



Grundsätzlich optimistische Erwartungen



Bezüglich der nahen Zukunft zeigen sich die Unternehmerinnen und

Unternehmer der MEM-Industrie optimistisch. In der jüngsten

Swissmem-Umfrage rechnen 51 Prozent der antwortenden Firmen in den

kommenden zwölf Monaten mit einem höheren Auftragseingang aus dem

Ausland. Lediglich 9 Prozent befürchten einen Rückgang der

Bestellungen. Damit haben sich die Zukunftserwartungen in den letzten

Monaten langsam aber stetig verbessert. Die Hoffnungen ruhen vor

allem auf Wachstumsimpulsen aus Nordamerika, China und Deutschland.

Gestützt werden sie durch die positiven Konjunkturprognosen in den

wichtigsten Absatzmärkten sowie die jüngste Abschwächung des

Schweizer Frankens gegenüber dem Euro.



Originaltext: Swissmem

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100053245

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100053245.rss2



Kontakt:

Ivo Zimmermann, Leiter Kommunikation

Tel. +41 44 384 48 50 / Mobile +41 79 580 04 84

E-Mail i.zimmermann@swissmem.ch



Philippe Cordonier, Responsable Suisse romande

Tel. +41 21 613 35 85 / Mobile +41 79 644 46 77

E-Mail p.cordonier@swissmem.ch