Zürich (ots) - Die grösste Exportindustrie Chemie Pharma Biotech

bekennt sich zum Forschungs- und Produktionsstandort Schweiz, fordert

aber eine rasche Lösung bei der Steuerreform 2017 und warnt vor

zunehmenden Marktabschottungen. So sind bei neuen Freihandelsabkommen

die international vereinbarten Standards für den Schutz des Geistigen

Eigentums durchzusetzen. Weiter erteilt scienceindustries der

anstehenden Unternehmensverantwortungsinitiative, welche eine

Haftpflicht schweizerischer Unternehmen für die ausländische

Geschäftstätigkeit deren Tochterfirmen und Zulieferern fordert, eine

Abfuhr.



An der 135. Generalversammlung des Wirtschaftsverbandes

scienceindustries bei der Siegfried AG in Zofingen bekannte sich

unter Beisein von Bundesrat Johann Schneider-Ammann der Präsident

Gottlieb Keller dazu, "dass Chemie Pharma Biotech trotz

herausforderndem internationalem Umfeld vom Forschungs- und

Produktionsstandort Schweiz überzeugt ist und unsere Industrie

weiterhin eine starke und verlässliche Stütze der Schweizer

Volkswirtschaft sein will." Letztes Jahr exportierten die

scienceindustries-Mitgliedsunternehmen innovative hochwertige

Produkte für 94 Milliarden Franken. Das waren mehr als 45% der

Schweizer Gesamtexporte, ein neuer Rekordwert. Aus dieser Position

der Stärke sieht Gottlieb Keller die Industrie Chemie Pharma Biotech

in der Pflicht, Politik und Bevölkerung, aber auch die anderen

Wirtschaftssektoren, aufzurufen, unser Land mit seinen über

Jahrzehnten erarbeiteten Tugenden verstärkt positiv zu sehen, statt

sich selbst klein zu reden.



Aus ihrem Bekenntnis zum hiesigen Standort heraus investierten die

scienceindustries-Mitgliedsunternehmen 2016 wiederum rund 7

Milliarden Franken in die Entwicklung neuer Produkte in der Schweiz.

Damit dies so bleibt, sind wichtige anstehende wirtschaftspolitische

Herausforderungen zu meistern. Nach dem Scheitern der

Unternehmenssteuerreform III muss die Schweizer Politik mit der

Steuervorlage 17 rasch einen neuen, erfolgreichen Anlauf nehmen. "Die

international verpönten Steuerregime müssen abgeschafft werden, die

Steuereinnahmen des Staates langfristig gesichert sein und die

Steuerbelastung darf nicht steigen. Dazu braucht es Kompromisse von

allen Beteiligten und ein aktives Mitmachen der Kantone. Und dies

alles möglichst rasch", so Gottlieb Keller.



Damit die Unternehmen aber auch weiterhin kräftig in Forschung und

Entwicklung investieren, ist der international vereinbarte Schutz des

Geistigen Eigentums weltweit durchzusetzen. So auch in neuen

Freihandelsabkommen der Schweiz, wie beispielsweise in den

Verhandlungen mit Indien und Indonesien. Gottlieb Keller: "In erster

Linie muss dabei geklärt werden, dass der Import patentgeschützter

Produkte als sogenannte Ausübung des Patentes gilt. Die Weigerung

Indiens und Indonesiens, entgegen internationalen Bestimmungen, dies

zu tun, kommt einer Marktabschottung gleich".



Der scienceindustries-Präsident nimmt bewusst früh und

unmissverständlich Stellung zur Unternehmensverantwortungsinitiative,

welche für Unternehmen in der Schweiz eine Haftpflicht für die

ausländischen Geschäftstätigkeiten ihrer Tochterfirmen und

Zulieferern fordert. Die bei scienceindustries vertretenen, global

tätigen Unternehmen halten sich fraglos an den jeweiligen lokalen

Rechtsrahmen und orientieren sich darüber hinaus an international

anerkannten Standards, sofern lokale Gesetze und Gepflogenheiten

diesen Standards nicht genügen. "Was mich an dieser Initiative stört,

ist der Gedanke einer schweizerischen Sondervorschrift, die letztlich

auf einem kolonialistisch-paternalistischen Weltbild beruht, das ganz

in der Tradition des Imperialismus englischer oder französischen

Machart steht und von den USA heute auch praktiziert wird. Die

Schweiz sollte nicht in solche Fussstapfen treten", ist Gottlieb

Keller überzeugt.



Abschliessend weist der Präsident darauf hin, dass eine

selbstbewusste, offene und liberale Denkhaltung jeden Tag verteidigt

werden müsse, um wirtschaftlich und politisch abträglichen,

imperialistischen, protektionistischen und isolationistischen

Zeitströmungen widerstehen zu können. Nur so kann die Schweiz ihren

exzellenten Wirtschaftsstandort und den hohen Lebensstandard ihrer

Bürgerinnen und Bürger langfristig sichern.



Die Generalversammlung wählte Jan Jenisch, CEO Sika AG, Dr. Frank

Lehmann, Vice President, Global Head of Open Innovation and

Venturing, Nestlé SA, PD Dr. Hans Peter Lüthi, Laboratorium für

Physikalische Chemie, ETHZ, Dr. Heini Menzi, Präsident Givaudan

Schweiz AG und Standortleiter Givaudan Zürich, sowie Dr. Alvin

Williams, Vice President, Global Ingredients Purchasing, Firmenich

SA, neu in den Vorstand von scienceindustries.



Nach 18 Jahren als Direktor und über 30 Jahren bei

scienceindustries wird Beat Moser auf Ende 2017 zurücktreten; eine

Findungskommission wurde eingesetzt.



Originaltext: scienceindustries

Digitale Medienmappe: http://www.presseportal.ch/de/nr/100005119

Medienmappe via RSS: http://www.presseportal.ch/de/rss/pm_100005119.rss2



Kontakt:

Marcel Sennhauser, Leiter Kommunikation,

marcel.sennhauser@scienceindustries.ch, Tel. +41 44 368 17 44,

@swiss_science