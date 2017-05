Original-Research: curasan AG - von BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG Einstufung von BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG zu curasan AG Unternehmen: curasan AG ISIN: DE0005494538 Anlass der Studie: Q1-Bericht, Kurzanalyse Empfehlung: Kaufen seit: 19.05.2017 Kursziel: EUR 2,20 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: Keine Analyst: Dr. Roger Becker, CEFA Erfolgreicher Start ins Jahr - Umsatz gesteigert, Verlust verringert, Aussicht gut Im ersten Quartal des laufenden Geschäftsjahres konnte die curasan AG (DE0005494538, General Standard, CUR GY) deutliche Erfolge im Nettoumsatz (+18,0%, yoy) aufweisen und den Periodenverlust um 8,7% geringer halten als im Vorjahr. Im Conference Call wies Vorstand Michael Schlenk auf einen Auftragsüberhang i.H.v. ca. TEUR 350-400 hin, der sich naturgemäß nicht in den Q1-Zahlen wiederspiegelt. Das Umsatzwachstum stammte aus allen adressierten Regionen, erstmals waren auch wieder eine Zunahme im deutschen Markt zu verzeichnen (+18%). Die Umsätze in den USA, Hauptmarkt des Regionalsegments 'Amerika' (+8%), resultierten noch ausschließlich aus dem Dentalbereich, der Bereich 'Ortho' ist derzeit im Aufbau (erste Gespräche mit potentiellen Vertriebspartnern sind im Gange). Hier wurde jüngst die erste Anwendung des Produkts Cerasorb Ortho Foam vermeldet. Auch die Region Asien wuchs mit knapp 8% deutlich, wobei Umsätze mit dem neuen exklusiven Vertriebspartner aus der Fosun-Gruppe erst im Mai realisiert werden. Eine Produktschulung des chinesischen Vertriebsteams hat bereits stattgefunden. Besonders erfreulich ist die Steigerung der Bruttomarge: Die Materialeinsatzquote konnte durch den höher-margigen Produktmix (Fokussierung auf cerasorb und curavisc) um 5%-Punkte gesenkt werden. Dieser Effekt könnte sich künftig verfestigen, zieht man die zu erzielenden, vergleichsweise höheren Preise für Ortho-Produkte in den USA heran. Der besonders im März gestiegene Umsatz führte zu einem entsprechend höheren Forderungsbestand; die neue Finanzverantwortliche Christine Uekert hat sich hier einem strikten Forderungsmanagement verschrieben, so dass wir eine Entspannung der Liquiditätssituation, die sich derzeit mit TEUR 900 inkl. Kreditlinie beziffert (bilanziell TEUR 214), erwarten. In diesem Zusammenhang sprach Schlenk auch die in 2017 geplante Kapitalerhöhung an, die auch zur Finanzierung des künftigen Wachstums verwendet werden soll. Auf Basis des Q1-Berichts und des Conference Calls belassen wir unsere Schätzungen und unsere DCF-Bewertung unverändert. Aufgrund der geringfügig gesunkenen Marktbewertung, die wir über eine Peer Group-Analyse ermitteln, nehmen wir unseren fairen Wert leicht auf EUR 2,20 pro Aktie zurück und stufen den Wert weiterhin mit 'Kaufen' ein. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15209.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden http://www.bankm.de/webdyn/141_cs_Research%20Reports%20Disclaimer.html. Kontakt für Rückfragen BankM - Repräsentanz der biw Bank für Investments und Wertpapiere AG Dr. Roger Becker (CEFA) Mainzer Landstraße 61, 60329 Frankfurt Tel. +49 69 71 91 838-46 Fax +49 69 71 91 838-50 www.bankm.de roger.becker@bankm.de

