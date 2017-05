Geehrte Leser, im ersten Teil der Serie schrieb ich über Themen wie die Werbung und das Kleingedruckte bei den Brokern für Binäre Optionen. Heute soll es um die Entwicklungen in der Branche gehen. Daher begrüße ich Sie zum Thema "Binäre Optionen Broker Entwicklungen".

Der faire Wert einer Binären Option lässt sich theoretisch relativ leicht ermitteln. Nur ein sehr überschaubarer Teil der Kunden dürfte im Vorfeld jedes Trades derlei Berechnungen anstellen.

Effektive Transparenzgewinne könnten durch den Vergleich der Quoten verschiedener Anbieter entstehen. Ein kompetitiver Charakter lässt sich im Wettbewerb zwischen den großen Akteuren in diesem Punkt aber bislang kaum ausmachen - die Quoten scheinen nicht das zentrale Verkaufsargument zu sein.

Aktuelle Binäre Optionen Broker Entwicklungen

Die Branche erfreut sich eines erstaunlichen Wachstums. Der CySEC-regulierte Broker IQ Option gibt an, im Jahr 2014 durchschnittlich 200.000 Trades am Tag abgewickelt und einen monatlichen Umsatz in Höhe von 10,0 Mio. USD erreicht zu haben.

Für das Jahr 2016 werden bei 3,0 Mio. Trades am Tag monatliche Umsätze von 25 Mrd. USD (!?) erwartet. Überprüfen lassen sich diese Angaben nicht.

Umsätze

Screenshot: IQ Option

