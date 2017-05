Die Börsenblogger um 12: DAX - Der Anfang ist gemacht

Nachdem die politischen Turbulenzen in Washington den DAX in den vergangenen Tagen belastet hatten, kann sich das wichtigste deutsche Börsenbarometer am Freitagmittag leicht erholen. Der große Sprung in Richtung 13.000-Punkte-Marke ist aber noch nicht drin.

Die Lage an der Frankfurter Börse:

DAX +0,4% 12.639

MDAX +1,3% 24.964

TecDAX +1,2% 2.221

SDAX +0,9% 10.823

Euro Stoxx 50 +0,6% 3.583

Die Topwerte im DAX sind RWE, Deutsche Telekom und E.ON. Richtig gut läuft es heute auch für die zooplus-Aktie. Dabei blicken Investoren bei Europas führendem Internethändler für Heimtierbedarf auf die Quartalsergebnisse und Übernahmespekulationen. Mit Blick auf den blauen Social-Media-Riesen stellen sich Anleger die Frage: Wie groß kann Facebook werden?

