Bischofszell (ots) - Ob dem stressigen Alltag oder der Frühjahrsmüdigkeit geschuldet - Heißhunger kennen viele Menschen. Der Quark-Müsli-Mix von Balance O3 schafft hierbei Abhilfe. Frei von zugesetztem Industriezucker und mit 14 g Eiweiß pro Becher erfüllt er die Ansprüche an ein sättigendes Frühstück oder nahrhafte Zwischenmahlzeit. Zudem liefert er wertvolle Omega-3-Fettsäuren aus Leinöl und enthält weder Farb- noch Aroma- oder Konservierungsstoffe. Balance O3 ist eine cremige Alternative zu zuckrigen Müslimischungen und erleichtert eine ausgewogene Ernährung im hektischen Alltag. Die Produktneuheit ist bequem online bestellbar.



Ein 200-Gramm-Becher Balance O3 enthält 14 Gramm Eiweiß und ist somit eine gute Proteinquelle. Außerdem wird dem Quark-Müsli-Mix kein Industriezucker zugesetzt. "Durch die Kombination aus viel Eiweiß und wenig Kohlenhydraten steigt der Blutzuckerspiegel nur langsam an und es kommt zu keinen Blutzuckerspitzen, die schnell wieder absinken und schließlich zu Heißhunger führen können", erklärt Karima Stockmann, staatlich anerkannte Diätassistentin. Dies macht den Quark zu einem geeigneteren Frühstück oder nahrhafteren Zwischenmahlzeit als viele stark zuckerhaltige Müslis oder Knusperjoghurts.



Auf Basis von laktosefreiem Bio-Quark entsteht aus Haferflocken, Leinsamen, Bananenmark, Bienenhonig, Walnüssen und Leinöl eine cremige Müslizubereitung in Bio-Qualität. Zwei Esslöffel Premium-Leinöl, das mild im Geschmack ist, sind pro Becher enthalten. Es sorgt für einen hohen Gehalt an rein pflanzlichen Omega-3-Fettsäuren. Omega-3-Fettsäuren zählen zu den lebensnotwendigen Nährstoffen, die der Körper nicht selbst herstellen kann.



Da der Balance O3 löffelfertig ist, bietet er sich bestens für stressige Zeiten an. Egal ob zum Frühstück oder als Zwischenmahlzeit - einfach Kühlschrank auf, Deckel ab und genießen. Balance O3 ist ganz bequem zu 12 oder 24 Bechern bestellbar. Gekühlt geliefert wird er in der Landbox, einer innovativen Verpackung aus Karton und Strohisolierung.



