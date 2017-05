An der US-Technologiebörse Nasdaq zeichnet sich ein Kopf-an-Kopf-Rennen zwischen Google und Amazon ab. Beide Aktien notieren bei rund 945 US-Dollar. Wer die Nase vorn hat, dürfte sich in einem Bereich entscheiden.

30 Prozent Plus in einem Jahr, 55 Prozent in drei Jahren, 120 Prozent in fünf Jahren: Die Kurse an der US-Technologiebörse Nasdaq eilen von Rekord zu Rekord. "Seit Anfang des Jahres haben wir ein freundliches Umfeld für Aktien", sagt Markus Golinski, Fondsmanager und Technologie-Experte bei Union Investment. "Aber die Technologie-Aktien haben herausgestochen." Dabei fallen vor allem zwei Werte auf: Alphabet, die Konzernmutter von Google, und Amazon. Beide Aktie liegen zwischen 950 und 960 US-Dollar. Beide schicken sich an, in der nächsten Zeit die magische Grenze von 1000 US-Dollar zu knacken. Doch welches Unternehmen hat die Nase vorn? Es ist das Duell Online-Händler gegen Suchmaschine, Seattle gegen Silicon Valley.

Dass es beiden Unternehmen gelingen wird - daran haben Analysten kaum Zweifel. Trotz der astronomischen Bewertungen sprechen im Finanzportal Bloomberg die große Mehrheit der Experten für beide Aktien eine Kaufempfehlung aus. Bei Amazon sind es 83 Prozent, bei Google sogar 86 Prozent. Der 12-Monatszielkurs liegt für die Amazon-Aktie bei 1100 US-Dollar, für Google bei 1060 US-Dollar. Das bedeutet: Selbst für Anleger, die beim Höhenflug der Aktien bislang nur zugeschaut haben, können auf Jahressicht noch auf zwölf bis 15 Prozent Rendite hoffen.

Aus Sicht von Union-Investment-Experte Golinski gibt es gute Gründe für den Höhenflug der beiden Aktien: "Sowohl Google als auch Amazon haben eine extrem dominante Marktposition in ihrem Kerngeschäft." Trotz ihrer schieren Größe gelinge es ihnen, jedes Jahr zweistellig im Umsatz zu wachsen. Allerdings sei absehbar: "Die Wachstumsdynamik im Kerngeschäft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...