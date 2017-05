Hamburg (ots) -



Vom leisen Ton der Ballade bis hin zum großorchestralen Fortissimo: Audiosysteme von Technics haben den Anspruch, Musik so exzellent wiederzugeben, wie die Künstler es sich wünschen. Für Fans der Marke, die sich noch als Ergänzung zum großen System ein kompakteres ins heimische Büro stellen möchten oder für Wohnzimmer, die vom Design und vom Platzangebot eher ein kleines System bevorzugen, ergänzt die Audiomarke das High Fidelity Line-up nun um ein Kompaktsystem, das SC-C70. Die Anlage bietet exzellenten Technics-Klang in hochelegantem Design und kompakten Format.



"Das Label Technics ist ein Ritterschlag für Klang und Design eines Audioproduktes", erklärt Frank Balzuweit, Business Development Manager bei Technics Europa. Das Ziel war es daher, mit der SC-C70 ein Stereosystem zu entwickeln, das durch seine kompakten Abmessungen möglichst flexibel aufzustellen ist und gleichzeitig einen beeindruckenden Klang produziert. Die Bedienung ist offen für den alltäglichen Musikgenuss auf dem Klangniveau, das Kunden und Fans von Technics erwarten.



Die insgesamt fünf Lautsprecher, die in dem mit 5 x 14,3 x 26,2 cm kleinen Gehäuse verbaut sind, schaffen einen vollen Klang, der auch größere Räume füllt. Für die Alltagstauglichkeit kann das Design-Schmuckstück zusätzlich zur CD auch per USB-Anschluss oder Smartphone, Apple AirPlay, DLNA und den gängigen Streaming-Diensten wie Spotify und TIDAL mit Musik versorgt werden.



Optisch orientiert sich die SC-C70 an dem Konzept der Technics High End Modelle und unterstreicht mit dem Gehäuse aus gebürstetem Aluminium in Kombination mit Acrylglas das von Technics bekannte noble Understatement.



Mit der SC-C70 hält Technics nun Einzug in Wohnräume von Technics Fans und Design-Liebhabern, die so den Musikgenuss neu für sich entdecken können.



Verfügbarkeit



September 2017 (Preis ist noch nicht verfügbar)



