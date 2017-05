Berlin (ots) -



Pünktlich zur Berlinale 2018 erscheint das zweite Kindersachbuch aus dem Berliner Wacker und Freunde Verlag. Es zeigt anschaulich für Kinder ab 9 Jahre, wie ein Film entsteht.



"Schnupperpraktikantin" Amra darf bei den Dreharbeiten zur Verfilmung ihres Lieblingsbuchs helfen. Die Grundschülerin aus Berlin erlebt vierzehn aufregende Tage am Set. Von A wie Anschluss über D wie Drehbuch bis S wie Script lernt sie alles und alle kennen - Werner, den Regisseur, Richy, den Angler, Louise, die Schärfezieherin, Helga, den Maskenmann und Julian, den gutaussehenden, umwerfend freundlichen Jungstar. Dabei bangt sie nur vor den strengen Verhaltensregeln aus dem Produktionsbüro, deren Missachtung zum sofortigen Rausschmiss führen kann. Doch Amra hält sich wacker.



Wissen in eine aufregende Geschichte verpackt - das gelingt Henrik Hitzbleck (Text) und Kerstin Wacker (Illustration) auch bei ihrem zweiten Kindersachbuch mit viel Humor und Liebe zur Gestaltung. Diesmal wirken in ihrem Team auch fünf Grundschülerinnen (Luise, Clara, Emily, Anna und Helin) und eine Köchin (Yukiko) mit. So wird das Filmemachen Abenteuer und Vergnügen zugleich.



Klappe, Cut, Hurra - oder wie macht man eigentlich einen Film? Text Henrik Hitzbleck, Illustrationen Kerstin Wacker Festeinband mit zahlreichen farbigen Abbildungen Erscheinungstermin: Winter 2017



Der Wacker und Freunde Verlag besteht seit 2014 in Berlin und profiliert sich mit aufwendig gestalteten Büchern für Kinder. Verlegerin Kerstin Wacker hat u. a. als Kostümassistentin für Filmproduktionen, Stylistin für Werbekampagnen, Modezeichnerin in Paris und Illustratorin für Magazine im In- und Ausland gearbeitet. Nach Herr Katz, Isolde und ich - oder wie macht man eigentlich ein Buch?, ausgezeichnet mit dem EMYS-Sachbuchpreis 10/2015, kommt nun das zweite Kindersachbuch mit der quirligen Amra als Hauptdarstellerin.



