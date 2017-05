Hamburg (ots) -



Am 23. Juni 2017 können sich DJs aus ganz Deutschland einen Traum erfüllen und ihr Können in einer ganz besonderen Location unter Beweis stellen - beim Technics DJ-Battle 2017 im OCEAN Funpark auf der Kieler Woche 2017, Europas größtem Funsport-Event. Der Hauptpreis: dem Gewinner winken zwei neue Plattenspieler Technics SL-1210GR sowie eine VIP Reise nach Valencia mit der einmaligen Gelegenheit, in einem der angesagtesten Clubs der spanischen Stadt aufzulegen. Bewerber können sich noch bis zum 26. Mai mit einem dreiminütigen Video per E-Mail für den Contest bewerben. Bewertet werden Musikauswahl, Kreativität und Technik - die zehn besten DJs werden von einer Fachjury ausgewählt und nach Kiel eingeladen. Sie treten dann auf der Open Air Bühne im K.o.-System gegeneinander an.



SL-1210GR - geeignet für professionelle DJs und Vinyl Liebhaber



Jeder DJ, der an Technics denkt, denkt an den Plattenspieler, der in jedem Club, auf jeder Bühne und in jedem Studio steht: Die Legende SL-1200. Technics bringt jetzt im Mai 2017, fast 45 Jahre nach der ersten Baureihe, mit den neuen Direktantrieb-Plattenspielersystemen Grand Class SL-1200GR und SL-1210GR die Neuauflage auf den Markt. Sie richtet sich an DJs, Künstler und Vinyl Liebhaber, die auf keine der über Jahrzehnte bekannten Stärken der traditionsreichen Musik-Ikone verzichten mögen. Die DJs, die sich für den Technics DJ-Battle 2017 bewerben, haben in Kiel die besondere Gelegenheit, mit den neuen Technics Plattenspielern live vor Publikum aufzulegen.



OCEAN Funpark - einmaliger Auftritt in Europas meistbesuchtem Funsportareal



Der OCEAN Funpark mitten in der Innenstadt der Landeshauptstadt Kiel ist mit ca. 8.000 Quadratmetern und rund 500.000 Besuchern an zehn Veranstaltungstagen der größte seiner Art in Deutschland und der Hotspot der jährlich stattfindenden Kieler Woche. Die Besucher können hier die neuesten Trend- und Wassersportarten selbst ausprobieren. Zudem finden hier an den Veranstaltungstagen viele Show-Events, wie beispielsweise die OCEAN Jump Weltmeisterschaft statt, bei der sich Windsurfer und Biker spektakulär und trickreich eine Rampe herunterstürzen. Das perfekte Umfeld für jeden DJ, um in beeindruckender Open-Air-Atmosphäre seine Skills an den Turntables zu präsentieren. Die zehn DJs, die nach Kiel eingeladen werden, stellen sich am 23. Juni nicht nur einer fünfköpfigen Fachjury bestehend aus DJs, Audioexperten, Chefredakteuren und Musikexperten, sondern auch dem Urteil des Publikums.



Bewerbung und Preise



Bewerber laden ein dreiminütiges Video bis zum 26. Mai bei YouTube oder Vimeo hoch und senden den Link per E-Mail an tj@ocean.global. Eine Fachjury bewertet die eingereichten Videos nach Songauswahl, Kreativität und Technik. Die zehn besten DJs dürfen in Kiel live beim Technics DJ-Battle auftreten.



1. Preis: 2 x Technics SL-1210GR + 96-Stunden-VIP-Trip nach Valencia 2. Preis: 1 x Technics SL-1210GR + 96-Stunden-VIP-Trip nach Valencia 3. 96-Stunden-VIP-Trip nach Valencia



Weitere Infos und Details zum Wettbewerb unter: www.ocean.global



