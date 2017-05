Köln (ots) - Millionen von Kindern haben davon geträumt: einmal beim Super Toy Club dabei zu sein, sich gemeinsam mit den besten Freunden in spannenden Spielrunden gegen eine gegnerische Mannschaft durchzusetzen, um dann beim ultimativen Super Toy Race einen Einkaufswagen mit Spielsachen vollzupacken - die man anschließend mit nach Hause nehmen darf.



Jetzt macht SUPER RTL Kinderträume wahr und produziert zunächst 15 neue Folgen des Super Toy Club - inklusive Super Toy Race. Das legendäre Spielprinzip bleibt unverändert. Auch in den neuen Episoden treten vier Jungs gegen vier Mädchen an.



Alle Kinder im Alter von 8 bis 12 Jahren können sich ab sofort bei SUPER RTL bewerben; natürlich gemeinsam mit den besten Freundinnen oder Freunden! Alle Informationen zur Teilnahme finden die potentiellen Toy Racer bzw. ihre Eltern unter www.toggo.de.



Von 1999 bis 2006 moderierte "Commander" David Wilms mehr als 120 Ausgaben des Super Toy Club, der sich schnell zur erfolgreichsten Kinder-Spielshow im deutschen Fernsehen entwickelte. In acht Staffeln kämpften die Jungs-Teams in Spielen wie "Verrengo", "Planetoido" oder "Kristallica" gegen eine Mädchenmannschaft um den Einzug ins Finale. Die neuen Folgen laufen ab Herbst 2017 - bei TOGGO von SUPER RTL.



