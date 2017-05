Die Bundesregierung fordert den Breitband-Ausbau, bremst aber bei einem wichtigen 5G-Projekt auf EU-Ebene. Digital-Kommissar Andrus Ansip zeigt sich verwundert - und fordert mehr Zusammenarbeit zwischen den Staaten.

WirtschaftsWoche: Herr Ansip, es ist eine vertrackte Situation. Bundeskanzlerin Merkel hat im vergangenen Jahr gemeinsam mit den anderen 27 Staats- und Regierungschefs beim EU-Gipfel eine europäische Koordinierung der Frequenzvergabe zur Priorität erklärt. Digital-Minister Alexander Dobrindt wendet sich nun aber mit Amtskollegen aus 14 anderen EU-Ländern massiv dagegen. Sehen Sie noch eine Chance, dass Sie sich sich angesichts des heftigen Widerstands mit ihren Vorschlägen zu einer besseren Abstimmung bei der Frequenzvergabe durchsetzen?Andrus Ansip: Natürlich sehe ich eine Chance! "Optimismus ist unsere moralische Pflicht", sagte Karl Popper, und ich stimme ihm zu. Wir werden nicht einfach aufgeben, wenn wir sehen, dass wir die richtigen Argumente haben und von der Wirtschaft, die EU-weit Investitionen in ihre Netzwerke tätigen muss, unterstützt werden. Auch das Europäische Parlament steht hinter unseren Vorschlägen zu den Frequenzen und hat die Tragweite für die Menschen in Europa erkannt.Wir haben es in der Hand: Wollen wir zukünftige Mobilfunkstandards und bessere Konnektivität aktiv mitgestalten - und Arbeitsplätze und Dienstleistungen in Europa halten - oder wollen wir dies anderen überlassen und hinterherhinken.

Es ist klar: Ohne mehr Abstimmung und Klarheit über Laufzeiten von Frequenzgenehmigungen und Versorgungsgebiete (auf dem Land, auf Autobahnen und so weiter) werden wir weiter hinterherhinken. Denn eine ...

