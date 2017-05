Xi'an, China (ots/PRNewswire) - Eine zentrale Maßnahme im Rahmen von HNA Groups Entwurf für eine moderne Logistikbranche war die offizielle Gründung der HNA Modern Logistics Group am 18. Mai in der bedeutenden Stadt Xi'an. Mittlerweile wurden zwei internationale Frachtfluglinien mit den Strecken "Shanghai - Xi'an - Amsterdam" und "Xi'an - Shanghai - Anchorage - Chicago" eröffnet. Diese beiden Frachtfluglinien bieten wichtige Strecken, die Xi'an, China, Europa und Amerika miteinander verbinden, was stark Chinas Wirtschaftsgürtel entlang der Seidenstraße entgegenkommt.



Es wurde bekannt gegeben, dass diese beiden internationalen Frachtfluglinien bereits versuchsweise am 13. April bzw. 14. April betrieben wurden. Nach einer einmonatigen Probebetriebszeit kommt diesen beiden Fluglinien ein bedeutsamer Stellenwert im internationalen Transportbereich zu. Neben Frischwaren wurden auch Elektrowaren sowie Import- und Exportgüter mit hohem Mehrwert von diesen beiden Fluglinien transportiert. Es ist im Gespräch, dass die HNA Modern Logistics Group zukünftig ihre interkontinentalen Luftfrachtstrecken mit Fokus auf Xi'an - der Drehpunkt des globalen Frachtnetzes - ausbauen wird.



Anlässlich der Gründungszeremonie der HNA Modern Logistics Group wies Zhang Weiliang, Vorsitzender und CEO der HNA Modern Logistics Group, darauf hin, dass die HNA Modern Logistics Group mit Luftfrachtverkehr - eines ihrer Kerngeschäfte - das globale Luftfrachtnetz strukturieren und in Xi'an, China, ein "chinesisches Memphis" bauen werde. "Sowie die chinesische 'One Belt, One Road'-Initiative intensiv weitergeführt wird, wird die Kooperation zwischen China und dem globalen Güterverkehrsmarkt wachsen, was für China aus logistischer Sicht sowie aus Perspektive des wirtschaftlichen Handels weitere Vorteile hinsichtlich der Vernetzung mit anderen Ländern schafft", sagte Zhang Weiliang.



Nach einer 24-jährigen Entwicklung verfolgt die HNA Group stets ihr Engagement für die Förderung der Integration und Entwicklung von Geschäftsverkehr, Logistik sowie Mittel- und Informationsfluss. Von diesen Bereichen bildet Logistik den Schwerpunkt und Entwicklungsmittelpunkt der HNA Modern Logistics Group sowie einen der drei Kerngeschäftsbereiche der HNA Group: Geschäftsbetriebe, moderne Logistik und moderne Finanzdienste.



