Die Stabilisierung der Wall Street nach dem Trump-Gewitter dürfte sich am Freitag fortsetzen. Die weiter anziehenden Ölpreise stützten des Sentiment etwas, heißt es im Handel. Insgesamt attestieren Marktteilnehmer eine Rückbesinnung auf Fundamentaldaten. Die US-Konjunktur habe zuletzt neue Signale der Stärke ausgesandt und auch die Geschäftsberichte der Unternehmen hätten zuletzt wieder freundlicher gewirkt. "Auch wenn die Schlagzeilen unverändert vom politischen Drama in Washington bestimmt werden, ist die eigentliche Nachricht seit gestern mit den wöchentlichen Erstanträgen auf Arbeitslosenhilfe auf einem Dreimonatstief, dass sich der US-Arbeitsmarkt weiterhin verbessert", sagt Chefanalyst Johnny Bo Jakobsen von Nordea. Auch der Philadelphia-Fed-Index für Mai hatte die Marktschätzungen am Vortag deutlich übertroffen und aufkommende Konjunktursorgen zerstreut. Der Aktienterminmarkt knüpft dort an, wo der Kassamarkt am Vorabend aufgehört hatte. Es deutet sich eine etwas festere Handelseröffnung an der Wall Street an.

Auf Wochensicht drohen aber Verluste. Denn die Hoffnung, dass der politisch schwer angeschlagene US-Präsident Donald Trump seine Versprechen Steuerreform und Infrastrukturprogramm in absehbarer Zeit wird in die Tat umsetzen können, sind dramatisch gesunken. Zumal das Politchaos in Washington in der kommenden Woche schon in die nächste Runde gehen dürfte. Denn dann stehen parlamentarische Anhörungen in Washington auf der Agenda, die Trump entweder entlasten oder aber, wie vielfach befürchtet, erneut belasten könnten.

May 19, 2017 06:28 ET (10:28 GMT)

