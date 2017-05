Baden-Baden (ots) -



Es gibt verschiedene Ansätze, mit denen Flüchtlinge bei ihrer Integration in Deutschland unterstützt werden. Eine Stadt im Ostalbkreis, Schwäbisch Gmünd, hat sich dabei mit ihren Erfolgen in diesem Bereich bundesweit einen Namen gemacht. Der sogenannte "Gmünder Weg" verspricht Flüchtlingen schnelle Integration in allen gesellschaftlichen Bereichen. Die Dokumentation "betrifft: Flüchtlinge - wie gelingt Integration?", Ausstrahlung am 31. Mai 2017 um 20:15 Uhr im SWR Fernsehen, begleitet drei junge Männer aus Somalia, Afghanistan und Nigeria, seit drei Jahren auf diesem Weg. Im Anschluss, um 21 Uhr, wirft eine weitere Dokumentation, "Abschiebung - was passiert tatsächlich?", ein Schlaglicht auf die Wirklichkeit der deutschen Abschiebepraxis und zeigt, welchen Herausforderungen und Problemen sich Flüchtlinge und Behörden stellen müssen.



Drei junge Männer auf dem "Gmünder Integrationsweg" Amare, Kazim und Raymond sind Flüchtlinge. Doch sie haben großes Glück gehabt. Die drei jungen Männer aus Somalia, Afghanistan und Nigeria sind auf dem besten Weg, sich in Schwäbisch Gmünd zu integrieren. Schule, Ausbildung, Arbeit, Vereine und soziales Engagement: Wie Integration funktioniert und gelingen kann, zeigen die drei mit ganz unterschiedlichen Beispielen. "betrifft: Flüchtlinge - wie gelingt Integration?" begleitet sie drei Jahre lang und zeigt, was hinter dem "Gmünder Weg" steht. Dahinter steckt Stadtoberhaupt Richard Arnold. Der Oberbürgermeister kämpft seit Jahren dafür, dass alle Flüchtlinge, die in seine Stadt kommen, Deutsch lernen, eine Ausbildung machen, Arbeit und gesellschaftlichen Anschluss finden. Amare, Kazim und Raymond haben das beispielhaft gemeistert. Sie verdienen ihr eigenes Geld, haben Freunde, sind in Vereinen und sogar politisch aktiv. Raymund aus Nigeria hat einen Hauptschulabschluss gemacht, ist im Jugendgemeinderat, bei der Feuerwehr und macht eine Ausbildung als Altenpflegehelfer. Reicht gute Integration, um bei uns Fuß zu fassen und tatsächlich bleiben zu dürfen?



Versprechungen der Politik im Kontrast zur Wirklichkeit der Abschiebepraxis Allen Erfolgsmeldungen der Politik über gestiegene Abschiebezahlen zum Trotz: Die meisten abgelehnten Asylbewerber werden nicht abgeschoben, sondern bleiben geduldet in Deutschland. Ohne Arbeitserlaubnis, ohne Perspektive - wie der Pakistaner Fahad Shareef, der jahrelang als Küchenhilfe in einem Traditionslokal im Remstal Geld verdiente. Was wird aus ihm werden? Oder der Kameruner Nao Kendo, der schon einmal in sein Erstaufnahmeland Spanien abgeschoben wurde, dann aber über die grüne Grenze nach Stuttgart zurückkam. Was machen die Behörden nun mit ihm? Auch Ibrahim Haddad, ein in Deutschland verurteilter ehemaliger Syrienkämpfer aus Stuttgart, wird nicht einfach abgeschoben, obwohl sein Asylantrag abgelehnt wurde. Der Straftäter ist zwar aus der Haft entlassen worden, aber bei einer Abschiebung in den Libanon droht ihm Gefahr für sein Leben. Deshalb darf er vorerst bleiben. Wie lange noch? Die Dokumentation "Abschiebung - was passiert tatsächlich?" erzählt von Schicksalen; von Menschen, die hier bereits integriert, aber nicht anerkannt sind; von Menschen die eigentlich abgeschoben werden müssten, aber seit Jahren geduldet werden. Sie wurden so zu Mitbürgern, die sie nach dem Gesetz nicht sind. Es wird aber auch ein Blick auf Straftäter geworfen, deren Abschiebungsbeschluss genauso wenig vollzogen wird und die deshalb als potentielle Gefährder in Deutschland bleiben. Die Wirklichkeit der deutschen Abschiebepraxis - ein Kontrast zu den vollmundigen Verlautbarungen der Politik.



Sendetermin im SWR Fernsehen



"betrifft: Flüchtlinge - wie gelingt Integration?" am Mittwoch, 31. Mai 2017, 20:15 Uhr, SWR Fernsehen "Abschiebung, was passiert tatsächlich?" am Mittwoch, 31. Mai 2017, 21 Uhr, SWR Fernsehen



