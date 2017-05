Von Andreas Kißler

BERLIN (Dow Jones)--Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) hat vor Unternehmern ein Bekenntnis zu einem freien und offenen Welthandel abgegeben und vor dem Hintergrund gegenteiliger US-Bestrebungen betont, die Bundesregierung setze sich gegen protektionistische Tendenzen zur Wehr. "Ich als Bundeskanzlerin bin zutiefst überzeugt davon, dass der freie Welthandel, der offene Handel, der freie Wettbewerb die richtige Antwort ist", sagte Merkel bei einer Wirtschaftskonferenz von Familienunternehmern in Berlin.

Merkel relativierte in diesem Kontext die Bedeutung des hohen deutschen Leistungsbilanzüberschusses, der von den USA stark kritisiert wird. "Viele deutsche Exportschlager beruhen auf Vorleistungen aus anderen Ländern", hob sie hervor. "Wir teilen unseren Erfolg also immer wieder mit anderen."

So habe sie US-Präsident Donald Trump bei ihrem Treffen in Washington darauf hingewiesen, dass zum Beispiel BMW sein größtes Werk in South Carolina "und nicht in Bayern" habe und stärker in die US-Wirtschaft verwoben sei als manche großen US-Konzerne. "Deshalb setzen wir uns auch gegen protektionistische Tendenzen zur Wehr und versuchen, einen regelbasierten und wirklich offenen Welthandel zu forcieren", erklärte die Kanzlerin.

Zum Brexit appellierte die Kanzlerin an alle verbleibenden 27 EU-Staaten, in den Verhandlungen mit London koordiniert aufzutreten. Man wolle fair verhandeln, aber die Frage des freien Personen-, Waren- und Dienstleistungsverkehrs sei absolut entscheidend, sagte sie mit Blick auf britische Forderungen nach Ausnahmen davon. "So, wie es jetzt aussieht, ist Großbritannien nicht bereit, den freien Personenverkehr zu akzeptieren", konstatierte Merkel. "Da muss man schauen, wie man das dann ausbalanciert."

Beobachter erhoffen sich vom Gipfel der sieben wichtigsten Industriestaaten (G7) Ende kommender Woche im sizilianischen Taormina ein erstes Signal, ob Trump bei den umstrittenen Fragen zum Welthandel auf die internationalen Partner zugeht. Nachdem er ursprünglich mit Importzöllen für ausländische Einfuhren gedroht hatte, haben die USA bei den Finanzministertreffen der G7 und der 20 führenden Industrie- und Schwellenländer (G20) ausdrücklich ein Bekenntnis zum freien Welthandel und gegen Protektionismus verweigert. Seine endgültige Position dazu dürfte der US-Präsident aber wohl erst beim G20-Gipfel Anfang Juli in Hamburg präsentieren.

