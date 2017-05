Interview: Xavier Daval, Präsident des französischen Solarverbandes Ser-Soler, sprach mit pv magazine über die Notwendigkeit, einen großen europäischen Photovoltaik-Hersteller zu schaffen. Eine vollständige Abwanderung der heimischen Solarindustrie nach China und in die USA, würde Europa für die nächsten Jahrzehnte in eine Energieabhängigkeit treiben. pv magazine: In einer jüngsten Stellungnahme von Ser-Soler, sprach der Verband über die Chance, einen großen europäischen Photovoltaik-Hersteller zu gründen. In den letzten Jahren kursierten immer wieder Gerüchte über die Schaffung eines solaren ...

