Wer bremst, verliert. Spätestens, wenn das teure Smartphone oder die 1,5-Liter-Wasserflasche mal wieder stark beschleunigt vom Sitz in den Fußraum fliegt, wünscht sich jeder (Viel-)Fahrer mehr und bessere Aufbewahrungsmöglichkeiten im Auto. Während es für den Kofferraum und die Rücksitze einige Auto-Organizer gibt, hat sich bisher kaum ein Hersteller dem Beifahrersitz gewidmet. Obwohl er oft leer und damit die ideale Fläche in Griffweite ist. Den Vielfahrer Jens Lang brachte genau das auf die Idee, seine eigene Lösung zu entwickeln. Da es kein Produkt gab, das ihn auch nur ansatzweise zufriedenstellte, konzipierte er das Slotpack (https://www.slotpack.de).



Eine der wichtigsten Anforderungen - neben zahlreichen Aufbewahrungsmöglichkeiten: Binnen 10 Sekunden muss man das Slotpack am Beifahrersitz sicher anbringen und entfernen können - mithilfe des vorhandenen Sicherheitsgurtes. Das serienreife Slotpack ist zum Patent angemeldet, und jeder kann es ab dem 19. Mai 2017 auf den Crowdfunding-Plattformen Kickstarter und Indiegogo zum Preis ab 89 Euro unterstützen und vorbestellen.



Ablenker Nummer 1 im Auto: Herunterfallende Gegenstände



Laut der Studie eines deutschen Versicherers ist nicht das Handy der größte Ablenker im Auto, sondern herunterfallende Gegenstände. Mit 53 Prozent gaben die Befragten diese Ursache am häufigsten an. Und natürlich führt dies zu gefährlichen Situationen, wie 47 Prozent der Befragten zugaben. Jens Lang kann das als langjähriger Vielfahrer bestätigen:



"In den letzten zehn Jahren habe ich etwa 420.000 Kilometer im Auto zurückgelegt. In dieser Zeit hatte ich leider zwei kleinere Auffahrunfälle - und beide waren dadurch bedingt, dass ich etwas aus dem Fußraum bzw. dem Handschuhfach herausangeln wollte. Selbst an der Ampel oder im Stau ist es nicht sicher, sich quer über die Mittelkonsole zu legen um etwas aus dem Handschuhfach zu holen. Als sich dann mein Smartphone bei einer Rutschpartie auf der Mittelkonsole einen Displaybruch zugezogen hatte, war klar, dass eine Lösung her muss.", so der Gründer und Erfinder von Slotpack.



Durchdachtes und in Europa gefertigtes Qualitätsprodukt



Das Slotpack hat insgesamt zehn Fächer und Aufbewahrungsmöglichkeiten in unterschiedlicher Größe. Es fasst unter anderem große Flaschen und hat Spezialfächer für eine große Taschentuch-Box (z.B. Kleenex), einen Regenschirm und eine Warnweste. Zudem eine Außentasche zum schnellen Einstecken von Parktickets und eine Netztasche für Kleinteile (Schlüsselbund u.ä.). Für die Zukunft sind nützliche Erweiterungen wie eine Kühlbox für Getränke geplant, die man nach dem Baukastenprinzip in eines der großen Fächer einsetzen und wieder entnehmen kann.



Was das verwendete Material und die Fertigung angeht, hat Jens Lang besonders hohe Ansprüche gestellt: Das Slotpack ist aufwändig und stabil produziert, wasserfest und abwaschbar - und damit vollkommen alltagstauglich.



Nach einem Produzenten hat Lang gezielt in Europa gesucht. Kurze Wege, ein hoher Qualitätsanspruch und zuverlässige Produktionsbedingungen waren hierfür ausschlaggebend. Oder anders gesagt: Nach erfolgreichem Crowdfunding geht das Slotpack ohne Verzögerung in Produktion, um bereits im Sommer 2017 bei den ersten Kunden zu sein.



Slotpack - der organisierte Beifahrer



Auf Kickstarter: www.kickstarter.com/projects/2132009707/slotpack-auto-organizer



Auf Indiegogo: https://www.indiegogo.com/projects/slotpack-auto-organizer-car-gadget



Website: https://www.slotpack.de



Download- & Presseseite: http://kauz-und-schrulle.de/slotpack



