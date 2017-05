Berlin (ots) - Die Bundesvereinigung Bauwirtschaft, der Zusammenschluss des deutschen Bau- und Ausbaugewerbes, veranstaltet unter dem Motto "Illegal ist unsozial!" am 31. Mai 2017 von 15 - 18 Uhr im Quadriga Forum Berlin ein Fachforum zur Schwarzarbeitsbekämpfung. Im Rahmen der Veranstaltung wird Prof. Dr. Friedrich Schneider aus Linz aktuelle Zahlen zur Schwarzarbeit am Bau präsentieren und der Vorsitzende der Bundesvereinigung Bauwirtschaft, Karl-Heinz Schneider, unsere Forderungen zur Bekämpfung von Schwarzarbeit und illegaler Beschäftigung auf deutschen Baustellen vorstellen. Dazu laden wir Sie herzlich ein. Den detaillierten Programmablauf finden Sie unter www.bv-bauwirtschaft.de.



Prof. Dr. Friedrich Schneider und Karl-Heinz Schneider stehen vor der Veranstaltung ab 13.30 Uhr für Einzelinterviews und O-Töne für die Medien zur Verfügung. Sollten Sie Interesse daran haben, melden Sie sich bitte bei uns. Wir freuen uns auf Ihr Kommen.



Pressekontakt: Dr. Ilona K. Klein Leiterin Presse- und Öffentlichkeitsarbeit Zentralverband Deutsches Baugewerbe Kronenstr. 55-58 10117 Berlin Telefon 030-20314-409, Fax 030-20314-420 eMail klein@zdb.de