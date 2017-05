Berlin/Hamburg (ots) - Bundesweite Veranstaltungsreihe startet am 22. Mai 2017 / 11FREUNDE baut Nebengeschäfte weiter aus



11FREUNDE treibt den Ausbau der Nebengeschäfte weiter voran. Dabei setzt das Magazin für Fußball-Kultur vermehrt auf Veranstaltungskonzepte wie die Eventreihe 11FREUNDE FOOTBALL WEEK, die vom 22. bis zum 27. Mai 2017 stattfindet. Bereits seit Jahresbeginn spielt sich Woche für Woche der 11FREUNDE-Podcast MATCHDAY in die Hörer-Herzen. Zusätzlich wird das Merchandising-Angebot im 11FREUNDE-SHOP kontinuierlich erweitert.



FOOTBALL WEEK



Beim großen Saison-Finale mit der 11FREUNDE FOOTBALL WEEK vom 22. bis zum 27. Mai dreht sich eine Woche lang alles nur um Fußball. Acht Veranstaltungen, sechs Tage, vier Städte: Auf dem Veranstaltungskalender stehen beliebte Formate wie das Kneipenquiz oder der Saisonrückblick. Außerdem wird es einen Dia-Abend mit Kult-Trainer und 11FREUNDE-Kolumnist Hans Meyer geben. Zusätzlich findet zum Ende der Woche die große Saison-Abschlussparty mit zahlreichen prominenten Vertretern der Fußball-Szene in Berlin statt. Abschließend wird es am Samstag ein Public Viewing zum Finale des DFB-Pokals geben. Für die Eventreihe stehen über 3.200 Karten zum Verkauf.



Veranstaltungsüberblick 11FREUNDE FOOTBALL WEEK: 22. Mai - Kneipenquiz im Astra Kulturhaus, Berlin 22. Mai - Saisonrückblick im Volkstheater, München 23. Mai - Saisonrückblick im Gloria Theater, Köln 24. Mai - Saisonrückblick in der Markthalle, Hamburg 25. Mai - Dia-Abend mit Hans Meyer, Berlin 26. Mai - Saisonrückblick im Zoo Palast, Berlin 26. Mai - Saison-Abschlussparty im Haus Ungarn, Berlin 27. Mai - Pokalfinale Public Viewing im Astra Kulturhaus, Berlin



Alle Informationen zur FOOTBALL WEEK und den Veranstaltungen gibt es unter www.11freunde.de/footballweek.



PODCAST



Bereits seit Jahresbeginn läuft jeden Donnerstag der 11FREUNDE-Podcast MATCHDAY. Immer donnerstags präsentiert Chefredakteur Philipp Köster mit einem weiteren Experten aus der Redaktion auf typische 11FREUNDE-Art die Highlights der Fußballwoche. In jeder Folge ist zudem ein prominenter Akteur aus der Welt des Fußballs zu Gast im Studio - vom aktiven Sportler über ehemalige Trainer bis hin zu prominenten Fußballfans. Alle Informationen zu MATCHDAY gibt es hier: www.11freunde.de/intern/matchday.



MERCHANDISING SHOP



Ob aktuelle Hefte oder Special-Ausgaben, Wandbilder des Lieblingsstadions oder des Fußball-Idols, Retro-Trikots, T-Shirts, Bücher, DVDs, oder Babykleidung wie Strampler oder Lätzchen - der Merchandising-Shop von 11FREUNDE bietet für jeden Fußball-Begeisterten das richtige Accessoire. Besonderes Highlight im Shop ist der Trikot-Konfigurator: Mit dieser Funktion können sich Amateur-Teams ihre eigenen Trikots konfigurieren und bestellen. Unter http://shop.11freunde.de wird das Sortiment stetig erweitert und ausgebaut.



Simon Kretschmer, Publisher 11FREUNDE: "Unsere Fans möchten neben dem regelmäßigen Lesegenuss auch immer mehr die Marke umfassend erleben. Dem großen Andrang zu unseren vielfältigen Events begegnen wir nun in den turnierfreien Jahren mit deutschlandweiten zusätzlichen Veranstaltungen im Rahmen der 11FREUNDE FOOTBALL WEEK. Wir öffnen uns aber auch neuen Ideen wie dem 11FREUNDE Podcast MATCHDAY, der bereits nach kurzer Zeit in den Deezer-Charts die Top Ten gestürmt hat, eine wahre Freude zum Hören. Daneben erweitern wir ständig unser Merchandisingangebot mit kreativen Produkten. 11FREUNDE ist eine echte Love Brand, die mit großer Freude neue und spannende Ideen und Kooperationen für seine Leser umsetzt."



Über 11FREUNDE



11FREUNDE, das Magazin für Fußballkultur, bereitet die schönste Nebensache der Welt anders auf: intelligent, vereinsunabhängig und aus der Perspektive der Fans. Monat für Monat liefert das Magazin eine ungewöhnliche Themenmischung in unkonventionellem und innovativem Schreibstil zusammen mit qualitativ hochwertigen Fotos und eigenem Look. Die verkaufte Auflage von 11FREUNDE liegt bei 72.285 Exemplaren (IVW I/2017). Der Titel ist zum Copypreis von 5,00 Euro erhältlich.



