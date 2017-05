Durch die Umstellung auf ein staatliches Ausschreibungs-System wird der Wettbewerb in der Wind-Branche angekurbelt. Nutznießer sind fast ausschließlich Bürgergesellschaften. Großkonzerne gehen leer aus.

Windenergie wird für die Stromkunden künftig deutlich billiger. Neue Windkraftanlagen bekommen nur noch durchschnittlich 5,71 Cent pro Kilowattstunde garantiert, wie das Wirtschaftsministerium am Freitag nach der ersten Ausschreibungsrunde für Windkraftprojekte mitteilte. Das sind rund 20 Prozent weniger als bisher. Den Zuschlag erhielten Betreiber für Windräder mit insgesamt gut 800 Megawatt-Leistung, was rechnerisch etwa zwei Kohlekraftwerken entspricht. Nach dem alten Fördersystem lag die garantierte Vergütung zwischen sieben und acht Cent pro Kilowattstunde. Windenergie an Land ist mit mehr als der Hälfte der Produktion die wichtigste Stromquelle unter den Erneuerbaren. Für Aufsehen hatte kürzlich schon die erste Ausschreibung für Windkraft auf hoher See gesorgt. Dort hatten Betreiber teilweise ganz auf Förderung ...

