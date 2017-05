Eine schwarz-gelbe Koalition in NRW wird wahrscheinlicher. Die Gewinner der Landtagswahl wollen nach einem Sondierungsgespräch nun mit Koalitionsverhandlungen beginnen.

Nach der Landtagswahl in Nordrhein-Westfalen wollen CDU und FDP am Dienstag mit Koalitionsgesprächen beginnen. Darauf einigten sich die Landesvorsitzenden Armin Laschet (CDU) und Christian Lindner (FDP) nach einem Sondierungsgespräch am Freitag. Am Montag wollen sie ihren Parteien eine entsprechende ...

