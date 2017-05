Den Haag - Schwellenländeranleihen in Lokalwährung haben sich im ersten Quartal 2017 gut entwickelt, so die Experten von NN Investment Partners (NN IP).Der Emerging Markets Local Currency Benchmark-Index (kürzere Duration), der ELMI+-Index, sei in US-Dollar um 5,18 Prozent gestiegen, der Emerging Markets Local Bonds Benchmark-Index, der GBI-EM-Index, sei in US-Dollar um 6,50 Prozent gestiegen. Bei Letzterem hätten sowohl Wechselkursgewinne als auch die Zinsentwicklung positiv zur Performance beigetragen.

