Bei Bettervest geht es um Nachhaltigkeit, sowohl finanziell als auch ökologisch. Hier können Privatanleger Geldbeträge ab 50 Euro in Energieeffienz-Projekte für öffentliche Einrichtungen investieren, beispielsweise Blockheizkraftwerke oder Photovoltaik-Anlagen. Die jährlichen Kosteneinsparungen werden in einem festgelegten Zeitraum an die Investoren zurückgezahlt. Mehr dazu in dieser Sendung Fintechs unter der Lupe. Moderatorin Johanna Claar im Interview mit Patrick Mijnals, Geschäftsführer Bettervest.