Im TSI-Wochenupdate wird ein Rundblick auf das Börsenklima weltweiter Leitindizes geworfen. Heute stehen DAX und Dow Jones im Fokus, die sich in den letzten Monaten jeweils deutlich von ihrer 200-Tage-Linie entfernt haben. In der Wissensecke wird daher untersucht, ob es einen "optimalen Abstand" der Indizes von ihrer 200-Tage-Linie gibt - und ob Anleger bei großen Abständen eventuell vorsichtig werden sollten. Aus dem TSI-Musterdepot gibt es einen Neukauf zu vermelden. Dr. Dennis Riedl, technischer Analyst und leitender Redakteur der erfolgreichen Börsendienste "TSI USA" und "TSI Gold", blickt voraus auf die kommende Handelswoche. Er erläutert zunächst, ob aus TSI-Sicht aktuell eine gute Zeit ist, in Aktien zu investieren. Der zweite Teil der Sendung besteht stets aus einem kompakten Wissensblock, der sich um die TSI-Systeme und andere statistische Phänomene an den Börsen dreht.