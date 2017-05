Original-Research: WILEX AG - von EQUITS GmbH Einstufung von EQUITS GmbH zu WILEX AG Unternehmen: WILEX AG ISIN: DE000A11QVV0 Anlass der Studie: Coverage Aufnahme Empfehlung: Kaufen seit: 19.05.2017 Kursziel: 3,83 Kursziel auf Sicht von: 12 Monaten Letzte Ratingänderung: - Analyst: Thomas J. Schiessle WILEX AG vor Neubewertung - innovative ADC-Krebstherapien - positiver Newsflow Der Krebstherapeutika-Entwickler WILEX AG hat einen tiefgreifenden Wandel hinter sich. Die neuen Werttreiber werden nach Analyse der Fachanalysten von EQUI.TS die 'bewaffneten Antikörper' sein, die bei der Entwicklungs-Tochtergesellschaft HEIDELBERG Pharma zur Klinikreife entwickelt werden. Wir taxieren den perspektivischen Zielkurs auf EUR 3,83 und empfehlen die Aktie für risikofreudige Investoren zum Kauf. WL6 könnte sich zum einzigen ADC-pure play am deutschen Kurszettel entwickeln. Nach der unternehmerischen Neuausrichtung 2016 liegt der F&E-Fokus auf einem der hotspots der Krebstherapie, dem der Entwicklung von Antikörper-Wirkstoff-Konjugaten (ADCs). Einzig WL6 aber bewaffnet einen BMCA-Antikörper mit dem Gift des Knollenblätterpilzes. Damit ließe sich eine viel größere Zahl an Krebserkrankungen besonders wirksam therapieren. Unsere umfangreiche Peer-Analyse zeigt bereits eine lebhafte Entwicklungsarbeit weltweit. Zwei Präparate sind bereits zugelassen, mit zusammen über US$ 1,1 Mrd. Jahresumsätzen. Die patentgesicherte Technologieplattform von WL6 'ATAC' macht - wenn sich die klinischen Tests ab 2018 erfolgreich gestalten - eine Vielzahl von Krebsmedikamente entwickelbar. Künftig steht also nicht mehr die 'Heritage Pipeline' bei WL6 im Investoren-Fokus - der Hauptwerttreiber wird u.E. die einzigartige ATAC-Plattform werden - eine Neubewertung steht nach unserer Überzeugung somit an. Der bekannte Biotech-Investor Dietmar Hopp (dievini) sieht das wohl ähnlich. Er ist langjähriger Ankerinvestor, im Aufsichtsrat vertreten und hat weitere EUR 10 Mio. zur Verfügung gestellt und hat die jüngste Kapitalerhöhung voll unterstützt. Gleichwohl wir sehen spätesten Mitte 2018 erneuten Finanzierungsbedarf, bevor das Führungsprojekt 'HDP-101-ATAC' in abschließende Kliniktests geschickt werden könnte. Noch aber hat das künftige Blutkrebs-Medikament nach EQUI.TS-Analyse einige Hürden zu nehmen, bevor die ersten Kliniktests gegen Ende 2018 gestartet werden können. Die von uns analysierten präklinischen Daten sind nach unserer Einschätzung vielversprechendend und lassen auf erfolgreiche Phase I/II Tests hoffen. Spätestens bei erfolgreichem Abschluß dieser Tests (2021e) wäre ein Bewertungssprung möglich, der typisch für die Branche ist. Zuvor können vom Unternehmen angestrebte Kooperationsvereinbarungen eine bis heute fehlende externe Validierung ermöglichen, was die spürbare Unterbewertung der Aktie bereits kurzfristig abbauen könnte. Die vollständige Analyse können Sie hier downloaden: http://www.more-ir.de/d/15211.pdf Die Analyse oder weiterführende Informationen zu dieser können Sie hier downloaden www.equits.de. Kontakt für Rückfragen Kontakt für Rückfragen: Thomas J. Schießle EQUI.TS GmbH Am Schieferstein 1 60435 Frankfurt am Main Germany T: +49 (0) 69 95 45 43 60 F: +49 (0) 69 95 45 43 61

übermittelt durch die EQS Group AG.Für den Inhalt der Mitteilung bzw. Research ist alleine der Herausgeber bzw. Ersteller der Studie verantwortlich. Diese Meldung ist keine Anlageberatung oder Aufforderung zum Abschluss bestimmter Börsengeschäfte.

ISIN DE000A11QVV0

AXC0129 2017-05-19/13:22