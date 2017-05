Viele Anleger investierten zuletzt in einen ETF, der vor fallenden Kurse in Europa schützen soll. Das Volumen erreichte Rekordniveau. Doch in Sachen Wertentwicklung ist der Fonds ein großer Verlierer.

Nicht wenige Investoren sorgten sich zuletzt vor Unruhen auf den Aktienmärkten, ausgelöst durch die Wahlen in Europa. Viele, die sich dagegen absichern wollen, nutzen einen börsennotierten Indexfonds (ETF) auf das europäische Börsenbarometer Euro Stoxx 50. Solch eine Investition macht sich im großen Stil bezahlt, falls die europäischen Aktien einbrechen sollten.

Der Lyxor Euro Stoxx 50 Daily Double Short ETF (WKN A0MNT7) verzeichnete im April, im Vorfeld der Präsidentschaftswahl in Frankreich, den besten Monat aller Zeiten - es gab einen Nettozufluss von 168,7 Millionen Euro, wie Daten der Nachrichtenagentur Bloomberg zeigen. Das Anlagevolumen des Fonds verharrt weiterhin in der Nähe eines Allzeithochs, während sich der politische Fokus der Anleger nun auf die deutsche Bundestagswahl im September 2017 richtet.

Die Wertentwicklung des ETFs verläuft gegensätzlich zur Performance des Euro Stoxx 50. Steigt der Index, fällt der ETF-Kurs. Double Short bedeutet zusätzlich, dass die Gewinne und Verluste verdoppelt ...

