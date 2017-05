Die schwedische Justiz ermittelt nicht länger gegen Wikileaks-Gründer Julian Assange. Doch nach einem Freispruch klingt die Begründung der Staatsanwältin nicht. Vielmehr bleiben viele Fragen offen.

Lange hat es gedauert, jetzt hat die schwedische Staatsanwaltschaft die Ermittlungen gegen den Gründer der Enthüllungsplattform Wikileaks, Julian Assange, eingestellt. Nach sieben Jahren, davon fünf in der ecuadorianischen Botschaft in London, wird Schweden nicht mehr gegen den mittlerweile 45-jährigen Australier wegen Vergewaltigungsvorwürfen ermitteln. Assange hat immer alle Vorwürfe bestritten und von einem "Komplott" gesprochen. Tatsächlich bleiben viele Fragen offen.

Die schwedische Staatsanwältin Marianne Ny teilte am Freitag in Stockholm mit, dass man nach Verhören in London im vergangenen November alle Möglichkeiten ausgeschöpft, die Ermittlungen weiterzuführen. "Deshalb erscheint es nicht länger angemessen, den Haftbefehl gegen Julian Assange in dessen Abwesenheit aufrechtzuerhalten", sagte sie. Sie hatte seit 2010 die Untersuchungen geleitet. Ny wies Vorwürfe zurück, sie hätte die Ermittlungen verzögert. Vielmehr gab sie den Vorwurf an Assange weiter, da er nicht bereit gewesen sei, sich in Schweden verhören zu lassen.

Ob Assange aber durch die Einstellung der Ermittlungen ein freier Mann ist, ist unwahrscheinlich. Die britische Polizei teilte kurz nach der Einstellung der Ermittlungen in Schweden mit, dass sie Assange festnehmen werde, sollte er das Botschaftsgebäude verlassen. Ob das mit einem eventuellen Auslieferungsgesuch ...

Den vollständigen Artikel lesen ...